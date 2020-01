Robotii curier vor inlocui angajatii pentru unele livrari. Ford este unul dintre clienti

Stiri pe aceeasi tema

- "Disruption" este un termen tot mai des folosit in strategiile organizatiilor, iar primul lucru cu care este asociat este tehnologia: inteligenta artificiala sau roboti. Totusi, cea mai mare provocare nu este tehnologia in sine, ci...

- Cum arata noul sediu al ING Romania, unde vor lucra 2.000 de oameni. Angajații iși pot alege spațiul de lucru și ora la care vin la serviciu Aproape 2.000 de angajati ai ING Bank s-au mutat in noul sediu central al bancii, din centrul Expo Business Park (strada Aviator Popisteanu), care are o suprafata…

- Directorul economic al Complexului Energetic Turceni, Ionel Mantog, s-a declarat ieri impotriva primelor achitate in mod egal catre toti angajatii unitatii. Acesta spune ca pentru actualele sarbatori de iarna nu se pune problema modificarii valorii p...

- Hermannstadt și Dinamo nu-s singurele cluburi cu probleme. La Giurgiu, angajații nu și-au primit banii de jumatate de an sau mai bine. Traiesc din mila jucatorilor și spera ca pana de Sarbatori patronul Ioan Niculae sa le vireze și lor o parte din bani Astra traverseaza un moment fantastic de cand…

- Pentru eliberarea titlurilor de calatorie cu pret redus online, CTP Iasi a dezvoltat si a pus la dispozitia unitatilor de invatamant din municipiul Iasi o platforma electronica pentru introducerea si gestionarea bazelor de date a beneficiarilor acestor facilitati oferite de catre Primaria Municipiului…

- Plenul Consiliului Local (CL) va aproba maine procedura prin care angajatii din sistemul de invatamant pot beneficia de o reducere cu 50- a abonamentului unic CTP. Potrivit proiectului de hotarare aferent, exista doua modalitati: prin intermediul aplicatiei 24pay, sau la tonetele CTP (aici angajatul…

- Angajații vor avea un salariu minim in funcție de studiile absolvite, prevede un proiect de lege adoptat tacit de Senat, acesta urmand sa fie dezbatut in Camera Deputaților, care este for decizional.

- Presedintele a trimis Parlamentului pentru reexaminare legea care impune amenzi drastice pentru firmele care isi tin angajatii peste program fara sa le plateasca acestora orele suplimentare.