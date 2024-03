Stiri pe aceeasi tema

- In 2024, Codul Muncii a suferit modificari semnificative, oferind angajaților doua zile libere legale suplimentare și reducand intervalul de timp in care aceștia pot lua pauza. Potrivit noilor dispoziții ale Codului Muncii, incepand cu anul 2024, cetațenii romani beneficiaza de doua zile libere adiționale…

- Codul Muncii 2024 vine cu schimbari importante pentru angajații romani privind pauzele acordate la locul de munca. Nu va mai fi nevoie sa muncești neaparat opt ore pentru a primi pauza. In general, angajații au dreptul la pauza de relaxare sau de masa cel puțin o data in timpul programului. In majoritatea…

- Angajații din Romania care se imbolnavesc și au nevoie de concediu medical vor primi sume mai mici pentru perioada de ingrijiri medicale/recuperare. De la 1 ianuarie, guvernul a introdus o noua taxa, de 10% din salariu brut. Indemnizațiile pentru concediile medicale erau taxate pana la finalul anului…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a afirmat ca si-ar dori ca medicii sa fie platiti in functie de performanta si a mentionat ca ar fi normal sa rasplatesti munca pentru ca te demotivezi daca toti angajatii primesc acelasi salariu, potrivit news.ro.Daniel Coriu a fost intrebat,…

- Salariații care iși iau concediu medical in 2024 vor plati un impozit de 10% pentru asigurarile de sanatate (CASS). Aceasta masura se aplica celor care iși iau concedii medicale pentru diferite boli, pentru accidente din afara locului de munca, pentru probleme din timpul sarcinii sau pentru ingrijirea…

- Autoritatile sunt foarte aproape sa decida acordarea mai multor zile libere pentru foarte multi angajati din Romania. Proiectul se refera la bugetari. Zile libere pentru ore suplimentare Orele suplimentare ale bugetarilor vor fi compensate anul viitor cu zile libere, nu cu bani, daca va fi depasit un…

- Contractul individual de munca in Romania este baza juridica dintre angajat și salariat, care stabilește ce drepturi și obligații au parțile contractante. Exista mai multe tipuri de contracte de munca care reglementeaza drepturile angajatorului și drepturile salariaților, precum și indatoririle acestora.…

- Exista angajati in Romania care primesc vesti bune de Mos Niculae. Mii de bugetari vor primi bani in plus in decembrie. Cine sunt acesti oameni? Mii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o prima de Moș Nicolae. Banii vor fi acordați in cursul zilei de marți, 5 decembrie. 200…