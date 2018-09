Roboții care ajută la ameliorarea singurătății Roboții care se pot conecta la Internet și care pot transmite clipuri audio și video ajuta din ce in ce mai mult caminele unde exista copii bolnavi sau oameni in varsta sa țina legatura cu profesorii, familia și prietenii lor. Aceștia au fost proiectați pentru a ameliora singuratatea celor care nu iși pot parasi casa, conform bbc.com Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

