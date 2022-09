Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut vineri, la 7,92% de la 7,93%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat joi, pentru a patra zi consecutiv, la 7,93%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat miercuri, pentru a treia zi consecutiv, la 7,93%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat marti, pentru a doua zi consecutiv, la 7,93%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a coborat la valoarea de 7,93% pe an, o scadere de 0,02% fața de ultimele doua zile, arata datele Bancii Nationale de vineri, 2 septembrie. Pe 1 august, ROBOR la trei luni a depașit pragul de…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut luni la 7,95%, de la 7,96% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, ramane la valoarea de 7,97% pe an, exact ca joi, 18 august, arata datele Bancii Nationale de luni, 22 august. Pe 1 august, ROBOR la trei luni a depașit pragul de 8% si a atins cea mai ridicata…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat joi, pentru a treia zi la rand, la 6,18%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.