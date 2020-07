Stiri pe aceeasi tema

- STRANIER… Polițistul Mihai Vizitiu, acuzat ca a ucis cu arma din dotare, un șofer fugar, și-a suspendat activitatea din cadrul IPJ Vaslui și a plecat la munca in Anglia. Cel mai probabil, acesta a facut aceasta mișcare surprinzatoare, pentru a putea face fața cheltuielilor cu procesul in care este…

- Șeful statului a promulgat, vineri, legea care modifica Codul muncii. Legea pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii prevede ca „nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentara sa fie sancționata contravențional cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei…

- Femeia a fost batuta cu biciul, pana la sange, sub privirile celor sase copii. Chinul prin care trece femeia dureaza de peste 16 ani, din momentul in care s-a casatorit. Rudele victimei, in varsta de 33 de ani, din comuna Vetrisoaia, au vazut fotografii cu trupul plin de vanatai si rani, iar…

- In cursul zilei de duminica, in orasul Murgeni au avut loc 23 de perchezitii domiciliare, efectuate sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, dupa ce in zona au avut loc conflicte intre doua grupari. Potrivit IPJ, in cauza in care au fost dispuse perchezitiile domiciliare…

- Operatiune de amploare la Murgeni, in aceasta dimineata. Clanurile din Murgeni s au batut in plina strada acum doua saptamani, iar un barbat a fost calcat cu masina. Zona a fost declarata una de siguranta si acolo au fost duse patrule permanente de jandarmi si politisti, informeaza stiripesurse.roPrapadul…

- Un politist din cadrul Politiei orasului Murgeni a fost destituit de conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, au informat reprezentantii institutiei, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis marti de IPJ Vaslui, in sarcina politistului s-au retinut abateri…

- Lupte de strada, cu circa 200 de persoane implicate, in noaptea de joi spre vineri, in orașul Murgeni din Vaslui. Trei raniți au ajuns la spital, dupa ce doua clanuri s-au incaierat. Adversarii s-au batut cu sabii și bate și, la un moment dat, s-au tras focuri de arma....