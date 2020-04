Stiri pe aceeasi tema

- Un gorjean aflat la munca in Germania se afla internat in spital in stare grava, dupa ce a fost victima unui accident de munca. Un perete din beton a cazut peste el, iar barbatul ar fi suferit fracturi multiple la picioare.

- Un adolescent a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost lovit de un autoturism. Acesta mergea pe marginea drumului și s-a sperit in momentul in care un șofer l-a claxonat. Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Videle au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc joi dupa-amiazp, intre localitațile clujene Nicula și Bonț.Din primele informații, un tanar de 18 de ani, din municipiul Gherla, a condus un autoturism pe DJ 109D, din directia Gherla spre Sic, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul…

- Incendiu de proportii in localitatea Parcani din Tiraspol. O batrana a fost transportata in stare grava la spital, dupa ce casa acesteia a fost cuprinsa de flacari, anunta asa-numitul Minister de interne din stanga Nistrului.

- Un barbat a decedat si o femeie a ajuns in stare grava la spital dupa ce masinile pe care le conduceau s-au lovit, miercuri dimineata, in municipiul Brasov.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, la sosirea echipajelor de salvatori cei doi soferi erau incarcerati. Barbatul…

- Un adolescent de 16 ani a decedat, iar alti doi, de 15 si 16 ani, au ajuns in stare grava la spital, joi 27 februarie, dupa ce au fost loviti de o autoutilitara pe DJ 155 I, in localitatea Davideni. Din primele informatii oferite de politisti, cei trei minori s-ar fi deplasat pe partea carosabila [...]

- Accident grav la Taraclia. Un sofer al companiei Premier Energy a ajuns in stare grava la spital dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina.Totul s-a petrecut in acest weekend pe traseul Taraclia-Cahul, scrie gagauzinfo.md.