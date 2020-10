Robert Negoita (Pro Bucuresti 2020) - la Sectorul 3, Daniel Baluta (PSD) - la Sectorul 4 si Ciprian Ciucu (PNL) - la Sectorul 6 au fost validati de magistrati in functiile de primari. Judecatoria Sectorului 3, Judecatoria Sectorului 4, respectiv Judecatoria Sectorului 6 au dispus, la sfarsitul saptamanii trecute, validarea celor trei in functiile de primari. Deciziile nu sunt definitive, insa sunt executorii si vor fi comunicate prefectului Capitalei. De asemenea, Judecatoria Sectorului 5 l-a validat, tot saptamana trecuta, pe Cristian Popescu-Piedone in functia de primar al Sectorului 5 al Capitalei.…