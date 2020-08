Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei postari din pagina personala de facebook a Anei Ciceala, care conține inclusiv doua documente care ar atesta informația, Robert Negoița, primar ales din partea PSD in sectorul 3 al Capitalei nu mai este, de fapt, șeful Primariei locale. „Robert Negoița și-a pierdut mandatul de primar,…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a anuntat ca Robert Negoita nu mai este primarul de drept al Sectorului 3, deoarece candideaza pe listele altui partid la alegerile locale, iar Consiliul Local va lua in discutie luni, de la ora 16.00, stabilirea unui interimat. "La Sectorul 3 este…

- Robert Negoița și-a pierdut mandatul de primar, anunța liderul consilierilor municipali USR, Ana Ciceala."Robert Negoița și-a pierdut mandatul de primar. Prefectul Bucureștiului tocmai a constatat formal asta. Bravo colegilor USR Sector 3 Andrei Stan, Matei Eugen și Teodora Stoian pentru…

- ​​Numaratoarea inversa pentru alegerile locale a început, însa PNL și USR-PLUS n-au batut înca palma pentru București. O noua runda de negocieri ar urma sa aiba loc în urmatoarele zile între Ludovic Orban și Dan Barna. Pâna atunci, liderul USR trebuie sa-și puna ordine…

- Aurelian Badulescu ar putea fi propunerea PSD pentru Primaria Sectorului 3, in locul lui Robert Negoita. Numele viceprimarului Capitalei ar fi sustinut in discutiile din interiorul partidului chiar de primarul general Gabriela Firea, au precizat surse social-democrate, citate de Stirileprotv. De altfel,…

- De altfel, Badulescu s-a pozitionat impotriva actualului primar al Sectorului 3, conform Stirileprotv. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Aurelian Badulescu l-a criticat dur pe Robert Negoița, despre care a spus ca ar fi: "un profitor! un oportunist! si-un capușar al banului public pentru…

- "Daca nu vom avea candidați unici și acțiune unica, bine coordonata in viitoarea campanie, aceste mizerii, prin care PSD/Firea/Mutu etc vor deturna acțiunile de comunicare, ne vor arunca pe toți in irelevanța. Va imaginați ca daca Nicușor Dan va fi alaturi de un candidat PNL la un sector și de un…