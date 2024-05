Stiri pe aceeasi tema

- Zendaya i-a lasat pe toți cu gura cascata cand a aparut la Met Gala 2024, eveniment ce a avut loc ieri, pe 6 mai, la Muzeul Metropolitan de Arta din New York. Actrița in varsta de 27 de ani a sosit intr-o ținuta haute couture de la Maison Margiela Artisanal by John Galliano, schimbandu-se apoi intr-o…

- Cristian Gentea, primar Pitești: ’’Parcurile din Pitești sunt o invitație permanenta la relaxare, evadare in natura, timp liber de calitate pentru piteștenii de orice varsta, pentru plimbare și joaca. Astazi este o zi libera, haideți sa profitam de ea! Ne ingrijim de ele cu atenție și am investit constant…

- Un fost senator a capturat un pastrav uriaș pe lacul de la Tarnița. Este vorba despre Vasile Ilea, pescar impatimit, actual om de afaceri. Fostul senator a prins un pastrav de 106 cm dupa o partida de pescuit care a durat mai bine de 6 ore. ”Este exemplar frumos și sper ca și alți pescari sa se bucure…

- Dupa ani intregi romanii au fost lasați prada „camatarilor” legali, dobanzile practicate de IFN-uri vor fi plafonate Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege privind protectia consumatorilor care se refera la plafonarea dobanzilor anuale efective la institutiile financiare nebancare si…

- Aventura incheiata cu dosar penal, in Apuseni: Doi minori au scapat ca prin urechile acului, dupa ce au plonjat cu o mașina in lacul Tau Brazi Aventura incheiata cu dosar penal, in Apuseni: Doi minori au scapat ca prin urechile acului, dupa ce au plonjat cu o mașina in lacul Tau Brazi Doi minori din…

- Doliu in lumea modei. Iris Apfel , un simbol al universului modei din New York, subiect de expozitii si vedeta pe Instagram, a murit vineri, la varsta de 102 ani, a anuntat contul sau oficial de pe reteaua de socializare, transmite AFP. ‘Iris Barrel Apfel, 29 august 1921 – 1 martie 2024″, este mesajul…

- Cantareața celebra din Romania care a uitat ca trebuie sa plece in vacanța. Deși planificase de ceva timp plecarea in Maldive alaturi de prietenele sale, artista a uitat complet și s-a trezit pusa intr-o situație tensionata. Intr-un final, aceasta a reușit sa plece in vacanța mult visata, mai ales ca…

- Cu privirile a milioane de oameni pe ea, Jennifer Lopez a facut o gafa de zile mari pe scena. Cu toate ca momentul fusese repetat și pregatit din timp, un detaliu nu a primit atenția de care avea nevoie. Greșeala facuta de artista a demonstrat ca vedeta nu arata atat de bine in realitate precum […]…