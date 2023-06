Robert Glință a intrat în lumea personajelor Disney! De pe podiumul campionilor europeni la inot, Robert Glința a ajuns in lumea personajelor Disney. Sportivul roman iși va imprumuta vocea personajului Alan din lungmetrajul ”Elementar”. Filmul de animație, o producție Disney/Plixar, urmeaza sa intre in curand in cinematografe. Primul inotator roman campion european intr-o proba masculina de natație, Glința (26 ani) a acceptat provocarea de a dubla in limba romana personajul. Alan, este fratele mai mare a lui Șuvoi și cel care aduce buna-dispoziția și umorul, in fiecare secunda a vieții familiei Ripley, dar și un ajutor de nadejde, ce il va aduce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

