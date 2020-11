Stiri pe aceeasi tema

- „Cat de mahniți și de revoltați sunt parinții și bunicii noștri, astazi ! Orice i-ai intreba, ei plang! Nu mai au putere sa iși ascunda lacrimile. Și nici macar nu plang pentru ei, ci tot pentru copiii și nepoții lor. Niciodata nu le-a fost atat de greu, așa cum le este ACUM, așa ne spun! Și așa este.…

- Actorul are sase copii cu fostele lui partenere de viata, de care se ocupa cat poate el mai bine. Dar tot starul hollywoodian a declarat la un moment dat: „Nu e nimic mai ironic si mai contradictoriu decat viata insasi.” Si mare dreptate avea!

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Radu Calin, candidat PSD la Camera Deputaților: Un loc de munca bine platit – cea mai buna forma de protecție sociala activa (P) Creșterea veniturilor și a puterii de cumparare reprezinta obiective principale ale programului de guvernare al Partidului Social Democrat.…

- Fermierii au ințeles ca este o competiție și ca unul singur va pleca acasa cu marele premiu, așa ca fiecare se concentreaza la modul in care iși poate pava un drum mai lin spre marea finala.Aseara, Viviana Sposub a reușit sa caștige primul ei duel de fermier șef și a preluat puterea in casa, menținand…

- Daniel Bodnar a scris pe contul sau de Facebook ca nepoata sa de numai 7 ani a fost chemata in instanta de Spitalul Radauti, dupa ce a primit ingrijiri medicale pentru ca a fost muscata de un catel. Tanarul a publicat cererea de chemare in judecata. Fotografia era insotita de urmatorul mesaj: "Cerere…

- Luciana e unul dintre cei 2,8 milioane de copiii romani care a inceput luni școala. Luciana are 11 ani si trece in clasa a cincea, la scoala din satul Barbatesti, Valcea. E cea mai mica dintr-o familie cu opt copii. Acum in casa din varful dealului, de acolo de unde se termina drumul, stau doar ea si…