Stiri pe aceeasi tema

- Nu a discutat nimeni in cadrul PSD despre o preferința a partidului pentru trecerea la o republica parlamentara in care Președintele nu mai este ales prin vot direct ci este ales de parlamentari, insa de un an de zile a fost evaluat felul in care a funcționat Romania cu Constituția adoptata in 1991,…

- Președintele Klaus Iohannis a oferit, miercuri seara, o recepție de 1 Decembrie la care sunt invitate sute de persoane. La ceremonie nu au fost insa chemați liderii partidelor de Opoziție, Dacian Cioloș (USR). George Simion și Claudiu Tarziu (AUR). Premierul Nicolae Ciuca și noii șefi ai Parlamentului,…

- PNL și PSD au stat trei ore la negocieri, joi seara, pentru a finaliza discuțiile pe programul de guvernare. La finalizarea discuțiilor, Marcel Ciolacu – președintele PSD a spus ca partidele au stabilit ca joi Romania sa aiba Guvern investit. „Ambele partide au cate o propunere de premier. Am discutat…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea sustine ca stia despre o „intelegere” din septembrie, la care s-a discutat „ca USR sa fie scos de la guvernare, ca PSD sa faca aceasta alianta cu PNL, sa modifice Constitutia pentru a face din Romania republica parlamentara, ca sa ajunga Klaus Iohannis prim-ministru”.…

- Grindeanu anunta o comisie a PSD privind modificarea Constitutiei: „Ar putea fi un moment important de dezbatere in Parlament apropo de actualitatea Constitutiei fata de realitatea din Romania” PSD va incepe negocierile cu PNL, UDMR si minoritati. Vor fi 4 echipe de negociere – una la nivel politic,…

- Consiliul Național al PSD a votat, luni, in unanimitate, sa demareze negocierile pentru formarea unui guvern cu PNL-UDMR si minoritati. Oficial social-democratii au o serie de condiții-masuri pe care vor sa le introduca in viitorul program de guvernare. Neoficial, potrivit surselor HotNews.ro PSD vrea…

- Ludovic Orban, despre președintele Romaniei: „Cred ca Iohannis nu iși termina mandatul” Ludovic Orban, despre președintele Romaniei: „Cred ca Iohannis nu iși termina mandatul” Fostul lider PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Realitatea PLUS, ca in opinia sa nu o sa mai dureze mult timp pana…

- Barna a subliniat ca premierul are un comportament contradictoriu și face acuzații false. ”(Demiterea prefecților și secretarilor de stat - n.red) Este un gest profund contradictoriu cu mesajele false transmise, in care domnul premier facea apel la ințelegere. Nu e nimic de spus. Am vazut aseara o ploaie…