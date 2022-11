Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70.000 de suporteri River Plate i-au adus, duminica, pe stadionul Monumental, un omagiu emotionant lui „Muneco” Marcelo Gallardo, care a castigat 14 trofee in opt ani ca antrenor al clubului din Buenos Aires, potrivit news.ro.„Niciodata in viata mea nu am visat sa trec prin asa ceva, cu un…

- Tehnicianul Marcelo Gallardo, aflat pe final de contract cu River Plate, a anuntat intr-o conferinta de presa ca va face “o pauza”, astfel ca va parasi clubul, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Operatorul unui call center a format in mod aleatoriu un numar de telefon pentru a prezenta o oferta comerciala și a dat peste o femeie care avea nevoie de ajutor. Barbatul a sunat la 112 și femeia a fost salvata de polițiști. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O deputata din Liban, insoțita de mai multe persoane, a facut scandal intr-o banca pentru a-și recupera banii blocați din cauza crizei economice. Sucursala bancii a fost inchisa imediat, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Antrenorul elvetian Urs Fischer ramane in continuare pe banca tehnica a clubului german de fotbal Union Berlin, liderul la zi din Bundesliga, a anuntat miercuri gruparea, mentionand ca tehnicianul si-a prelungit contractul, scrie DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tehnica 4-7-8 este un exercițiu de relaxare care presupune inspirația timp de patru secunde, menținerea respirației timp de șapte secunde și expirația timp de opt secunde, spune un medic de la Școala de Medicina Keck a Universitații din California de Sud, citat de CNN. Fii la curent cu cele…

- Mircea Lucescu a devenit ținta atacurilor in Ucraina dupa ce Dinamo Kiev, echipa sa, a suferit o infrangere la primul meci in campionat, 0-3 cu Dnipro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Formatia Universitatea Cluj a remizat, vineri, in deplasare, scor 0-0, cu echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a saptea a Superligii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…