Riscurile cibernetice: Ce sunt si ce masuri poti lua pentru securitate? In epoca digitala, securitatea cibernetica este o preocupare constanta atat pentru utilizatorii individuali, cat si pentru companii. In ultimii ani, infractorii cibernetici s-au inmultit si au dezvoltat noi metode de a ataca dispozitivele utilizatorilor. Unele atacuri tintesc furtul de date sau de bani, iar altele sunt de tip ransomware. Practic, ti se cere sa platesti o suma pentru a-ti recupera datele sau pentru ca dispozitivul sa fie din nou functional. Riscurile cibernetice sunt o realitate pe care nu trebuie sa o ignori. Orice dispozitiv conectat la internet poate fi afectat. Din fericire,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

