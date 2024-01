In data de 9 ianuarie, un zalauan de 44 de ani a fost reținut, pentru 24 de ore, de catre polițiști in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj. Motivul reținerii este legat de incalcarea ordinului de protecție emis de instanța. In ziua in care a fost ridicat de oamenii legii, barbatul a incercat sa intre cu forța in locuința mamei sale din Zalau, femeia fiind cea care a solicitat ajutor din partea poliției. Baiatul a manifestat in trecut un comportament violent fața de aceasta,…