- Diferența intre țarile din estul Europei și cele din vest sun majore. In anul 2021, in cele 27 de țari ale Uniunii Europene și in Regatul Unit al Marii Britanii, 630.000 de decese au survenit direct sau indirect din cauza problemelor de mediu. Citește și: Scade varsta de pensionare pentru…

- Ziarul Unirea 20% din decesele care s-au inregistrat in Romania sunt corelate cu poluarea, dublu fața de media europeana. Studiul al Agenției Europene de Mediu Conform unui raport realizat de Agenția Europeana de Mediu, exista o discrepanța semnificativa intre Europa de Est și Europa de Vest referitor…

- Agenția Europeana de Mediu (AEM) trage un semnal de alarma, atenționand ca poluarea atmosferica ramane principalul risc de mediu la adresa sanatații in Europa, provocand anual peste 400.000 de decese premature in UE. Pe al doilea loc se situeaza poluarea fonica, care contribuie la 12.000 de decese premature,…

- Factorii de mediu, precum poluarea aerului si valurile de caldura exacerbate de schimbarile climatice, contribuie la aproximativ 13% din totalul deceselor din Europa, a anunțat marti Agentia Europeana de Mediu (AEM), anunța MEDIAFAX.Un total de 630.000 de decese in cele 27 de tari ale Uniunii…

- Agentia Europeana de Mediu (AEM) estimeaza intr-un studiu ca un procent de 13% din decese sunt legate de poluare. Chiar daca pe perioada pandemiei s-a redus semnificativ, poluarea aerului ramane in continuare primul factor de mortalitate. Romania inregistreaza circa un deces din cinci legat de poluare.…

- Cetațeni care au o atitudine responsabila in ceea ce privește ecologia. Exista așa ceva. Iar ei sunt incluși intr-o inițiativa importanta a Uniunii Europene. Orasul Lahti din Finlanda ofera locuitorilor sai bilete de transport si produse alimentare. Drept recompense pentru un comportament eco-responsabil.…

- Poluarea aerului favorizeaza cresterea semnificativa a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, spitalizarile si rata deceselor, potrivit unui studiu efectuat de cercetatori din Marea Britanie, informeaza cotidianul The Guardian.Citește și: Raed Arafat, mesaj pentru protestatarii din Piața…