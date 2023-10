Risc major de pancreatită de la un medicament folosit greșit Ozempic este un medicament prescris persoanelor diagnosticate cu diabet de tip 2, dar este folosit frecvent, in mod greșit, doar pentru slabit, fara a se ține seama ca, in aceste cazuri, poate provoca pancreatita. Chiar daca Ozempic nu este conceput pentru a pierde in greutate, medicamentul contribuie la o scadere relativa in greutate. Este ceea ce a atras multe persoane sanatoase, interesate sa revina la greutatea normala. Dar iata ca un nou studiu avertizeaza ca persoanele care nu sufera de diabet de tip 2 și totuși folosesc acest medicament, se expun unor probleme gastro-intestinale grave,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Americana a Medicamentelor (FDA) a actualizat eticheta Ozempic cu potențialul efect secundar de blocaj intestinal (ocluzie intestinala). Prospectul medicamentului pentru diabet, pe care multa lume a ajuns sa-l foloseasca pentru pierderea in greutate, recunoaște acum și acest efect.

- Președintele Iohannis atrage atenția asupra faptului ca, deși Rusia nu ataca Romania, dronele ratacite ale Moscovei reprezinta un pericol cat se poate de real. Seful statului a participat la evenimentul World Leaders Forum cu tema „Perspectiva Romaniei asupra razboiului impotriva Ucrainei si impactul…

- Slovenia a reușit sa caștige medalia de bronz la volei masculin la Campionatele Europene, condusa de antrenorul roman Giani Crețu. Slovenia, antrenata de romanul Giani Crețu, s-a impus sambata seara, la Roma, cu scorul de 3-2, pe seturi 25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11 și a caștigat medalia de bronz…

- O femeie care obișnuia sa manance pana la 1000 de batoane de ciocolata pe an a reușit sa slabeasca 76 de kilograme. Mulți au dorit sa afle care a fost „secretul” care a ajutat-o sa se transforme total.

- US Open: Novak Djokovic a caștigat al 24-lea turneu major. Novak Djokovic a cucerit al 24-lea titlu de simplu de Grand Slam dupa ce l-a depașit pe Daniil Medvedev in finala US Open de la New York.

- Franța a dezmințit acuzațiile juntei care a preluat puterea in Niger ca ar dori „ sa intervina militar” in curand, aici. Sefa diplomatiei franceze Catherine Colonna a dezmintit luni acuzatiile juntei care a preluat puterea in Niger, potrivit carora Franta ar intentiona “sa intervina militar” in aceasta…

- Aproximativ 400.000 de pacienți suferinzi de diabet de tip 2 din Regatul Unit sunt intr-o situație critica, deoarece cererea unor medicamente vitale contra diabetului depașește oferta disponibila. Motivul? Mulți diabetici folosesc Ozempic, cunoscut totodata sub numele de semaglutida, mai degraba cu…

- American Airlines a impus o interdicție unui tanar in varsta de 17 ani, restricționandu-i dreptul de a calatori cu aeronavele companiei timp de 3 ani. Motivul: tanarul a folosit un truc pentru a obține tarife mai reduse la calatorii. Conform dezvaluirilor tatalui sau, adolescentul a incercat sa utilizeze…