- Dupa ce sambata a susținut un joc-școala ”in familie”, Ripensia UVT a avut azi de infruntat primul adversar din 2021. In Baza 2 a UPT, elevii lui Cosmin Petruescu au evoluat dupa orele pranzului contra echipei de Liga a 3-a, Fortuna Becicherecu Mic. Antrenorul Cosmin Petruescu a dorit sa dea cate mai…

- Primul joc de verificare pe 2021 al Ripensiei a fost de fapt un meci ”in familie”, antrenorul Cosmin Petruescu imparțind lotul ripensist in doua echipe. Meciul-școala s-a jucat astazi in Baza 2 a UPT și s-a desfașurat pe durata a doua reprize a cate 45 de minute. Iata cum s-au prezentat cele doua formații:…

- SCM Timișoara a caștigat partida cu Athletic Constanța, scor 80-66 (16-13, 22-23, 19-18, 23-12), in prima partida a turneului de la Voluntari. Meciul a fost foarte disputat, cu suspans și rasturnari de situație, dar o evoluție mult mai buna a banațenilor pe final de joc a facut diferența. Meci mai mult…

- Ultimul meci al anului in Liga a 2-a are loc la Timisoara, in legendarul cartier Fabric, intre Ripensia și Farul, luni de la ora 14.00. Partida este o restanța din etapa a 14-a, iar pentru fiecare echipa are o insemnatate diferita. Timișorenii vor sa caștige pentru a parasi ultimele locuri din clasament,…

- Politehnica a jucat azi pe arena “Dan Paltinisanu” in compania generatiei 2003 alb-violete care reprezinta Fortuna Becicherecu Mic la nivelul esalonului trei in acest sezon. Jocul-scoala s-a incheiat cu scorul de 3-0 in favoarea echipei pregatite de Dan Alexa. Partida s-a jucat pe cel mai mare stadion…

- Miercuri s-au desfașurat cinci partide din cadrul etapei cu numarul 9 a Ligii 1 Feminin. Derby-ul rundei s-a jucat la Cluj, acolo unde “U” Olimpia Cluj și-a trecut in cont a opta victorie din tot atatea meciuri jucate in actuala ediție a campionatului: 1-0 cu Heniu Prundu Bargaului. In Teleorman, Fortuna…

- SCM Timișoara și CSO Voluntari au dat startul grupei C de calificare la Final 8-ul Cupei Romaniei. Partida a avut loc in Sala Transilvania din Sibiu și s-a incheiat cu scorul de 87-85 pentru SCM Timișoara, dupa o revenire demna de orice film de la Hollywood. Echipa din Ilfov a inceput mai bine și s-a…

- Succes important pentru Ripensia in etapa a 10-a a ligii secunde de fotbal. Echipa banațeana a invins cu 4-2 (2-0) o echipa de play-off, Turris Turnu Magurele. Este a treia victorie la rand a trupei in galben și roșu, dupa 1-0 la Lipova in Cupa și 2-1 la Tg. Jiu cu Pandurii in campionat. Pe ... The…