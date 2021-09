Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara are parte de un meci special in 16-imile Cupei Romaniei. Ros-galbenii dau piept, in premiera, cu Dinamo Bucuresti, un „dusman” cunoscut al orasului de pe Bega. Cosmin Petruescu are incredere ca echipa sa poate produce surpriza si nu a ezitat sa ceara sprijin de la suporterii polisti.…

- Ripensia si Politehnica Timisoara si-au aflat azi adversarii din 16-imile Cupei Romaniei. Mult mai atractiv e adversarul ros-galbenilor – prim divizionara Dinamo Bucuresti, care totodata soseste dupa multa vreme in Banat. Alb-violetii au avut, la fel ca in campionat in editia aceasta, nesansa la tragerea…

- REȘIȚA – In turul al IV-lea al Cupei Romaniei, iubitorii fotbalului vor putea vedea la lucru doua formații de tradiție! Derby-ul banațean dintre CSM Reșița și Ripensia Timișoara va avea loc miercuri, 8 septembrie, de la ora 16:30, pe stadionul din Valea Domanului! CSM Reșița se afla in Liga 3, cu maximum…

- Ieri, pe strazile Timisoarei, a avut loc prologul Turului ciclist al Romaniei. Surpriza placuta a fost reprezentata de clasarea pe pozitia secunda a unui sportiv banatean, caraseanul Daniel Crista. Un maghiar a castigat runda pe contratimp iar un american a simtit pe pielea sa infrastructura locala.…

- Ripensia Timisoara a ramas fara victorie acasa, dar are un bilant pozitiv pe alte terenuri. Totusi, maine, nici asteptarile ros-galbenilor nu sunt exagerate. Banatenii spera sa faca o figura frumoasa in fief-ul unei alte trupe neinvinse – nou promovata CSA Steaua. Steaua pregatita de Daniel Oprita are…

- Campioana en-titre la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a pierdut miercuri, la Alexandria, Supercupa Romaniei, dupa ce a fost invinsa de formatia HCDS Constanta, scor 19-18 (10-10). A fost primul meci oficial al antrenorului Xavi Pascual la Dinamo, potrivit news.ro. Xavi Pascual, antrenorul…

- CSM Stiinta Baia Mare o va intalni pe Dinamo Bucuresti, iar CSA Steaua Bucuresti va primi replica formatiei SCM Timisoara in semifinalele Cupei Romaniei la rugby, a anuntat, joi, Federatia Romana de Rugby pe Facebook. Semifinalistele au fost decise dupa ce CS Universitatea Cluj a anuntat ca, ''din…

- Ripensia Timisoara e de astazi la Buzias pentru un stagiu centralizat care se va incheia pe 9 iulie. Antrenorul Cosmin Petruescu mizeaza pe 23 de jucatori in aceasta perioada. Ros-galbenii nu au efectuat pana acum transferuri, axandu-se pe promovarea mai multor juniori din propria academie. Singurii…