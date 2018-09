Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a reușit cu chiu cu vai sa o rapuna pe fosta ”lanterna” CS Balotești. Roș-galbenii au avut o sumedenie de ocazii, au deschis scorul printr-o execuție senzaționala a lui Apro, dar au suferit pe final dupa ce au fost egalați de Cornel Predescu. Lovitura decisiva a venit insa in minutul 90, cand…

- Prima veste buna: Petrolul a caștigat in deplasare (și) la o anunțata candidata la promovare, ACS Energeticianul, care joaca pe arena Jiul, din Petroșani! A doua veste buna: a fost un scor de forfait, ca la Chiajna, cu insa modesta CS Balotești! A treia veste buna: „lupii” au și un golgheter, adica……

- Liga 2 la fotbal, etapa a 4-a. Petrolul a pierdut la Metaloglobus. Vineri Metaloglobus Bucuresti – Petrolul Ploiesti 1-0 Sambata 11:00 Luceafarul Oradea – ACS Poli Timisoara UTA Arad – Ripensia Timisoara Academica Clinceni – Dacia Unirea Braila CS Balotesti – Daco-Getica Bucuresti Pandurii Targu…

- Cu primele doua a remizat, iar sambata spera sa obtina primul succes stagional. Retrogradata din Liga 1, formatia banateana vine la Sinmartin fara antrenorul Ionel Ganea, care a demisionat, iar in locul sau a fost numit localnicul Petre Vlatanescu. O „manta de vreme rea”, cum se practica…

- „Luceferii” revin pe teren propriu dupa „dusul rece” suferit la Petrosani si isi propun primele puncte in actuala editie de campionat. Nu ii asteapta o partida usoara pentru ca Ripensia are moralul ridicat dupa victoria cu 2-1 obtinuta in deplasare cu Dacia Unirea Braila. „Normal…

- Fosta ACA Șirineasa s-a rebrenduit in ACS Energeticianul odata cu promovarea in Liga 2 și s-a mutat la Petroșani, in fieful minerilor. Noua echipa a inceput sezonul din Liga a 2-a cu un entuziasmant 4-0 in fața Luceafarului din Oradea și Petroșaniul spera sa revina in primul eșalon dupa 12 ani de suferința....

- Mai marii Federatiei au acceptat solicitarea scrisa a alb-rosilor de a disputa prima etapa in deplasare, astfel ca baietii pregatiti de Ionut Popa vor da o fuga la Bucuresti pentru disputa cu fosta prim-divizionara, Juventus, actualmente numita Daco-Getica. Primul adversar pe teren propriu va fi…