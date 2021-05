Rian Cult lansează piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza dupa momentul desparțirii, atunci cand resentimentele sunt inca prezente. Noua melodie deschide EP-ul de debut al artistului, „EXhibition of a heartbreak”, o calatorie muzicala despre procesul de vindecare al unei inimi frante, transpusa in arta. Artistul a facut pace cu trecutul, insa nu inainte… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

