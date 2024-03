Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a caștigat dramatic 2-1 la Petrolul și a obținut calificarea in play-off! Golurile lui Florin Ștefan și Gabriel Debeljuh au adus victoria covasnenilor, dupa ce Albin Berisha adusese egalarea. Finalul meciului a declanșat fiesta in vestiar, iar Denis Ciobotariu (25 de ani) s-a bucurat ca un copil…

- Dupa meciul de sambata dupa-amiaza de pe arena Ilie Oana, din Ploiești, dintre FC Petrolul și CFR Cluj, așa cum era firesc, discuțiile in contradictoriu s-au axat pe faza in urma careia Ciprian Deac a inscris in poarta goala, la pasa lui Michael, cel care il busculase pe Papp. Rezultatul final, 2-1…

- Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida de campionat cu Petrolul Ploiești, programata sambata, ora 20:00. Etapa 22 a campionatului aduce o deplasare complicata pentru Dinamo, la Ploiești, contra Petrolului, locul 10 in Superliga. La conferința de presa premergatoare partidei,…

- Sepsi l-a cedat in Elveția pe atacantul moldovean Vitalie Damascan (25 de ani). Acesta a plecat sub forma de imprumut la FC Stade-Lausanne-Ouchy, din Elveția. Gazeta Sporturilor prezinta detaliile mutarii. „Vitalie Damașcan si-a luat ramas bun de la echipa, el urmand sa evolueze in Elveția. ...

- FCU Craiova s-a impus in fața Petrolului, scor 2-0, la ultima reprezentație din 2023. Florin Parvu, antrenorul „lupilor galbeni”, l-a laudat pe Ionuț Gurau, portarul oltenilor. FCU Craiova - Petrolul a fost meciul ratarilor neverosimile, bare și șuturi blocate incredibil de cei doi portari. Ionuț Gurau…

- Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a explicat metamorfoza echipei sugerand ca predecesroul lui Bernd Storck, Liviu Ciobotariu, era prea amabil cu jucatorii, in timp ce tehnicianul german e mana forte. Sepsi s-a schimbat in bine din momentul in care a intrat pe mana lui Bernd Storck. Cu tehnicianul…

- Petrolul și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 20 din Superliga. Florin Parvu, antrenorul „lupilor galbeni”, a fost implicat intr-o contra cu suporterii dupa meci. Imediat dupa fluierul final, mai mulți suporteri ai gazdelor l-au admonestat pe Florin Parvu. Antrenorul a raspuns, iar un…

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, e dorit de Laszlo Dioszegi la Sepsi. Atacantul italian venit pe 1,5 milioane de euro la FCSB a fost scos la vanzare de Gigi Becali, care susține ca il da cu 500.000 de euro. Iar Compagno i-a atras atenția lui Dioszegi, patronul lui Sepsi, care va discuta…