“Rezultatele testelor pre-clinice au fost excelente”. Apare un nou vaccin

- "Rezultatele testelor pre-clinice au fost excelente", a declarat in cadrul unei conferinte de presa Dimas Covas, directorul acestui institut public care depinde de guvernul statului Sao Paulo. Butantan urmeaza sa depuna o cerere la agentia de reglementare Anvisa pentru autorizarea studiilor clinice…

- Populația unui oraș din Brazilia va fi imunizata cu vaccinul chinezesc CoronaVac, “pentru a-i demonstra eficiența, potrivit olhardigital.com.br . Un studiu pe aproximativ 30 de mii de persoane a fost inițiat in Brazilia care dorește sa evalueze eficiența vaccinului CoronaVac și posibilitatea de a obține…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Republica Moldova la mijlocul lunii februarie in cadrul programului COVAX pentru a asigura accesul echitabil la vaccinurile anticoronavirus pentru tarile sarace, a informat intr-un comunicat de presa Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei…

- Vaccinul chinezesc CoronaVac a demonstrat o eficienta globala de 50,38% impotriva maladiei Covid-19 in timpul studiilor clinice desfasurate in Brazilia, a anuntat marti Institutul Butantan, insarcinat cu productia acestui vaccin in cea mai mare tara sud-americana, transmite AFP. "Vaccinul impotriva…

- Campania de vaccinare in masa anti-Covid-19 a inceput oficial in Argentina. Cetațenii acestei țari vor fi imunziați cu vaccinul rusesc Sputnik V. Argentina este prima țara din America Latina care utilizeaza vaccinul Sputnik V in campania de vaccinare a populației, conform AFP. Primele persoane din Argentina…

- In prima zi de vaccinare, 165 de persoane din Cluj au fost imunizate, dintre acestea una singura a avut reacții adverse ușoare, a transmis Prefectura Cluj. Potrivit comunicatului transmis, luni, o persoana a prezentat o reacție alergica ușoara dupa ce i-a fost administrat vaccinul Pfizer-BioNTech. „Din…