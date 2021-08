Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Banca Transilvania a raportat pentru primul semestru un profit net consolidat de 1,015 miliarde de lei, in crestere cu 47,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, din care cel al bancii este de 901 milioane lei, mai mare cu 48,3%, potrivit unui raport transmis de grup Bursei de la Bucuresti,…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 3,24 miliarde de lei, la 30 iunie 2021, in crestere cu 24,2% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau…

- Veniturile totale au crescut in primele sase luni cu 13%, la 186,37 milioane lei. “Rezultatele financiare ale semestrului I din 2021 prezinta un profit net de 123,22 milioane lei, in crestere cu 416% fata de aceeasi perioada a anului 2020, active nete totale de 8,15 miliarde lei, in crestere cu 11,4%…

- “In primele sase luni, Grupul MOL a atins un rezultat EBITDA de 1,559 miliarde dolari, in timp ce rezultatul operational CCS EBITDA in trimestrul 2 a crescut cu 153% fata de anul precedent, atingand o valoare record de 893 milioane dolari, determinata de situatia macro mai solida pe piata petrolului,…

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 980 milioane lei, in crestere cu 13% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Valoarea veniturilor din vanzari consolidate, in valoare…

- Deficitul contului curent al balantei de plati a crescut cu 2,74 miliarde de euro in primele cinci luni ale acestui an, la 5,947 miliarde de euro, de la 3,207 miliarde de euro in perioada ianuarie – mai 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei transmise ieri AGERPRES. „In perioada ianuarie…

- ”Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat in data de 2 iunie 2021 perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea intregului pachet de actiuni detinut de catre Getin Holding Group in capitalul social al Idea Bank S.A., semnarea contractului urmand a avea loc in cursul zilei de azi.…

