Primaria Capitalei anunta noi rezultate in urma evaluarii managementului institutiilor de cultura din subordinea Municipalitatii pentru anul 2021. Potrivit acestora, pana in prezent, cele mai bune rezultate au fost obtinute de catre: managerul Teatrului de Animatie Tandarica, Calin Octavian Mocanu (9,76), directorul Teatrului Masca, Dana Anca Florea (9,55), si directorul Muzeului Municipiului Bucuresti, Adrian Aurel Majuru (9,45). PMB a anuntat pana in prezent rezultatele a 13 evaluari, din totalul de 16: – Calin Octavian Mocanu, managerul Teatrului de Animatie Tandarica – 9,76. – Dana Anca Florea,…