- Rezultate Exit Poll: Institutele de cercetari sociologice Avangarde și CURS au anunțat duminica seara rezultatele singurului exit-poll la alegerile parlamentare din Romania. Datele sunt pentru ora 19.00 și s-ar putea modifica la ora 23.00. Precizarea este importanta mai ales pentru partidele care sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, ca avem sansa istorica de a alege un Parlament mai bun, care realmente se ocupa de problemele romanilor si ca e important sa mergem la vot. ”Dragi romani, va rog, mergeti la vot!”, a transmis presedintele.…

- Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca se poate ajunge in situația ca partidul care caștiga alegerile parlamentare sa nu dea premierul. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, s-a exprimat ca ii pare rau ca „unii lideri USR-PLUS au tratat PNL ca pe un adversar, consumand de multe ori mai multa energie in a ataca primarii PNL, decat in a ataca primarii PSD.” El a mai spus ca liberalii au deja un program de guvernare pe care PNL a inceput…

- Presedintele PNL Ludovic Orban le-a transmis candidatilor si sustinatorilor PNL din judetul Calarasi ca partidul pe care il conduce va castiga alegerile parlamentare, el dand asigurari ca alesii locali ai PNL vor avea in Guvern un partener.„In momentele mai dificile al PNL filiala PNL Calarati…