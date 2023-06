Au fost afișate primele rezultate la Evaluarea Naționala 2023, de dinaintea contestațiilor. Absolvenții care au dat examenul la finalul clasei a VIII-a au aflat miercuri, 28 iunie, ce note au luat. Elevii nemulțumiți de note, pot face contestații. Dupa ce acestea vor fi soluționate, vor fi afișate rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2023. Intre timp, […] The post Rezultate Evaluare Naționala 2023. Care e rata de promovare/429 de absolvenți de gimnaziu au incheiat examenul cu media 10 first appeared on Ziarul National .