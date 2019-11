REZULTATE ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Viorica Dăncilă, cu demisia pe masă. Gest surprinzător după rezultate: "Un lucru de onoare" REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Candidatul la prezidentiale a declarat ca nu se poate vorbi de tradare in PSD. "Nu putem vorbi acum despre tradare in PSD. Vom vedea rezultatele pe fiecare județ in parte. Eu sunt convinsa ca fiecare a facut un efort. Daca nu intram in turul doi era un lucru de onoare, trebuia sa-mi depun mandatul. Acum sunt in turul doi și nu se pune problema despre cine pastreaza puterea. Avem o conducere aleasa prin Congres, avem colegi implicați care au luptat și iata ca PSD, alaturi de cetațenii care vor o Romanie unita, sunt in turul doi", a declarat Viorica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

