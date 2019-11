Stiri pe aceeasi tema

- Exit-poll-ul CURS-Avangarde va fi realizat cu peste 20.000 de interviuri fața in fața, in peste 400 de secții, iar pentru asta vor fi peste 500 de operatori in teren, carora li se adauga cei din staff-ul tehnic și operatorii call-center. Rezultatele parțiale oferite la ora 21.00, valabile…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, TURUL 2. In competiția pentru prezidențiale au ramas candidatul sustinut de PNL, Klaus Iohannis, care a obtinut in primul tur 37,82% din voturi, si cel sustinut de PSD, Viorica Dancila, care a intrunit 22,26% din sufragii. Mandatul de Președinte al Romaniei este de cinci…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 BEC. Klaus Iohannis, sustinut de PNL, sau Viorica Dancila, propusa de PSD, sunt cei doi candidati care se vor infrunta in turul 2 al alegerilor prezidentiale din Romania. Romanii din strainatate au inceput deja sa voteze la alegerile prezindetiale 2019, turul 2. ALEGERI PREZIDENTIALE…

- Primele rezultate parțiale ale alegerilor prezidențiale, din primul tur, au fost publicate duminica, pe 10 noiembrie 2019, in ceea ce privește votul din diaspora. Este vorba despre cifre surprinzatoare, mai ales in anumite zone ale lumii in care romanii și-au votat viitorul conducator pentru Romania.…

- Fostul presedinte al Parlamentului European, Antonio Tajani, ii indeamna pe toti romanii din Italia sa-l voteze pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale. ”Mult noroc prietenului meu Klaus Iohannis pentru alegerile prezidentiale din Romania”, a transmis Tajani.Fostul presedinte al Parlamentului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila, ca Romania are nevoie de un presedinte...