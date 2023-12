Stiri pe aceeasi tema

- Preturile mari la alimente din ultimii ani i-au facut pe fermierii din intreaga lume sa cultive mai multe cereale si oleaginoase, insa consumatorii se vor confrunta cu livrari limitate in 2024 din cauza fenomenului meteo El Nino, restrictiilor la export si cerintelor referitoare la majorarea productiei…

- Exporturile Ucrainei prin coridorul maritim alternativ de la Marea Neagra au ajuns la aproape patru milioane tone metrice, de cand ruta a devenit operationala, in august, a anuntat marti presedintele Volodimir Zelenski, transmite Reuters.

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a coborat in luna octombrie la cel mai redus nivel din ultimii doi ani si jumatate gratie scaderile inregistrate la zahar, cereale, uleiuri vegetale si carne, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite…

- Vicepremierul ucrainean Oleksandr Kubrakov a negat joi rapoartele unor firme ucrainene și britanice potrivit carora noul coridor de export la Marea Neagra ar fi fost suspendat, scrie Reuters.„Informația privind anularea sau oprirea neprogramata a coridorului temporar Ucraina - coridorul pentru circulația…

- Ucrainenii susțin ca au doborat 14 drone și o racheta lansate de ruși in noaptea de duminica spre luni. Totuși, resturile de la o drona doborata au avariat un depozit din portul Odesa la Marea Neagra, au anunțat luni oficialii, potrivit Reuters. Apararea antiaeriana a doborat noua drone Shahed de fabricație…

- Preturile actiunilor si obligatiunilor israeliene au scazut si multe afaceri au fost inchise duminica, la o zi dupa ce luptatori inarmati ai Hamas din Gaza au ucis sute de israelieni si au rapit un numar necunoscut de persoane, transmite Reuters, scrie News.ro.Indicii bursieri cheie din Tel Aviv…

- Produsele care contin cacao se vor scumpi mult mai mult decat au facut-o deja. In lant, se vor scumpi ciocolata si prajiturile in intreaga lume. Preturile s-ar putea chiar dubla. Cotatiile la cacao au crescut cu 47% in ultimul an pe fondul temerilor ca evolutiile meteo nefavorabile ar putea afecta recoltele…