”Activitatea economica s-a extins intr-un ritm puternic in trimestrul al treilea”, a declarat banca centrala a SUA dupa o intalnire de doua zile in care oficialii au convenit in unanimitate sa lase rata dobanzii de referinta overnight in intervalul 5,25%-5,50%, unde este din iulie. Limbajul a marcat o crestere a ”ritmului solid” de activitate economica pe care Fed a vazut-o la reuniunea din septembrie si a urmat datelor recente care au aratat ca produsul intern brut al SUA a crescut cu o rata anuala de 4,9% in trimestrul al treilea. Cea mai recenta declaratie a Fed a mentionat ca, in conditiile…