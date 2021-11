Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a anuntat miercuri ca va incepe retragerea ajutorului economic extraordinar acordat din 2020, ca raspuns la efectele pandemiei, un raspuns la inflatia ridicata care pare ca va persista mai mult timp decat se estima anterior, transmit Reuters si AP. Intr-un comunicat…

- Dupa ce suma acestui plan a fost redusa la jumatate – 1.750 de miliarde de dolari -, ”presedintele crede ca (noul) cadru ii va permite sa obtina sustinerea celor 50 de senatori democrati si ca va obtine aprobarea Camerei Reprezentantilor”, a anuntat un oficial sub protectia anonimatului. Alt oficial…

- Bitcoin ( BTC ) a condus un raliu de 35% in aceasta saptamana, crescand cu mult peste nivelul de rezistența de 50.000 de dolari și restabilind o capitalizare de piața de 1 trilion de dolari a activului. Potrivit unei note trimise de JPMorgan clienților joi, creșterea recenta a prețului pentru…

- ”Economia EAU a fost lovita de un soc dublu in 2020: prabusirea preturilor la petrol si pandemia COVID-19. Conform estimarilor preliminare, economia Emiratelor Arabe Unite a scazut cu 6,1% in 2020. Cu toate acestea, perspectivele sunt mai optimiste pentru 2021. Coface se asteapta la o crestere de 3,1%…

- ”Credem ca Moderna ar putea fi prima care sa foloseasca aceasta noua oportunitate importanta”, a spus el.Compania efectueaza studii clinice pentru un vaccin RSV la adulti in varsta.Miliarde de dolari pentru Pfizer și ModernaModerna si Pfizer /BioNTech sunt deja asteptate sa obtina miliarde de dolari…

- Consiliul guvernatorilor a votat pentru mentinerea dobanzii de refinantare a operatiunilor la nivelul zero, facilitatea de creditare marginala la 0,25% si facilitatea pentru depozite la 0,5%. ”Pe baza evaluarii comune a conditiilor de finantare si a perspectivei referitoare la inflatie, Consiliul guvernatorilor…

- In momentul de fața, Afganistanul nu are acces la finanțare din partea Fondului Monetar Internațional. Instituția a explicat ca resursele alocate statului afgan inca exista, insa sunt puse „la adapost” pentru a nu ajunge la talibani. Astfel, talibanii ar avea acces doar la 0,1 pana la 0,2 la suta din…

- Compania condusa de Buffett din 1965 a semnalat totodata increderea miliardarului in viitorul sau, prin rascumpararea unor actiuni in valoare de 6 miliarde de dolari in trimestrul al doilea. Companiile de productie, servicii si comert cu amanuntul ale grupului Berkshire, cu sediul in Omaha, Nebraska,…