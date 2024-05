Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, miercuri, referindu-se la acuzatiile potrivit carora Guvernul se imprumuta pentru a finanta deficitul bugetar, ca solutia nu este sa opresti finantarea deficitului, deoarece acest lucru ar insemna un soc teribil pentru economie si…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat ca, atunci cand datoria depaseste 50% din PIB trebuie luate masuri, dar a adaugat ca nu stie care vor fi acestea si cand vor fi luate, relateaza News.ro.Mugur Isarescu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca el considera…

- Isarescu a afirmat, miercuri, ca daca Guvernul nu ar mai finanta deficitul, atunci acest lucru va duce la mai multe crize, printre care economice si politice. „Aud discutii in public ca problema este faptul ca Guvernul se imprumuta. Ce inseamna daca Guvernul nu ar putea sa se imprumute si nu ar finanta…

- Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca a luat o decizie de a continua la conducerea BNR, avand in vedere ca in acest an ii expira mandatul. “Noi nu putem sa luam nicio decizie. Parlamentul hotaraste, partidele politice, asa cum spune legea. Noi trebuie sa ne facem aici…

- Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, care ar fi riscurile daca ar fi luate noi masuri fiscal bugetare si daca este posibil sa fie introduse in acest an. “Eu le citesc de la dumneavoastra din presa aproape zilnic, riscurile astea. Si dumneavoastra ma intrebati pe mine. Intrebati…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat ca Romania nu are recensiune si nu exista nici aceasta prognoza ca s-ar putea indrepta in aceasta directie. Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune.“Nu…

