- Banca Angliei (BOE) a decis, miercuri, reducerea cu 0,5% a ratei dobanzii de politica monetara, in cadrul masurilor de contracarare a efectelor negative pe care epidemia de coronavirus le are asupra economiei.Masura a fost luata de urgenta, intr-o sedinta neprogramata, conform Mediafax.…

- Banca Angliei a redus miercuri de urgenta dobanda de politica monetara, cu 0,5 puncte procentuale, la 0,25%, pentru a sustine creditarea, in timp ce guvernul de la Londra urmeaza sa prezinte luni un buget care va include probabil masuri de stimulare a economiei, pentru a face fata impactului epidemiei…

- Grecia va inchide miercuri scolile, universitatile, centrele de zi si alte institutii de invatamant timp de doua saptamani pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat marti ministrul grec al sanatatii, relateaza Reuters."A venit timpul ca toti grecii sa dea dovada de responsabilitate…

- Pentru a limita raspandirea coronavirusului guvernul spaniol a decis marti sa interzica toate zborurile intre Italia si Spania pana la 25 martie, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Masura guvernului spaniol va intra in vigoare de pe 11 martie, la miezul noptii, si va continua pana pe 25 martie,…

- Rezerva Federala a Statelor Unite a redus marti dobanzile, ca masura de urgenta pentru a proteja cea mai mare economie a lumii de impactul epidemiei de coronavirus, in timp ce Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) s-a angajat sa ia masurile ”corespunzatoare”, fara sa le precizeze,…

- Un barbat din regiunea Valencia a murit din cauza coronavirusului, acesta fiind primul deces înregistrat în Spania de la debutul epidemiei, a declarat marți un oficial local, citat de Reuters. Testele au aratat ca barbatul, care a murit pe 13 februarie, a fost ucis de virus, a declarat…

- Parlamentul European va suspenda accesul vizitatorilor timp de trei saptamani, a anuntat luni presedintele institutiei, David Sassoli, masura preventiva luata pentru a limita propagarea coronavirusului, relateaza Reuters si AFP, citat de stirileprotv.ro.

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…