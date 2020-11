Stiri pe aceeasi tema

- Revolut anunta lansarea conturilor curente locale pentru clientii din Romania, oferite in parteneriat cu Libra Internet Bank. Utilizatorii romani vor putea primi salariul direct in contul lor Revolut si isi vor putea gestiona intreaga viata financiara direct din aplicatia Revolut.

- Revolut anunta lansarea conturilor curente locale pentru clientii din Romania, oferite in parteneriat cu Libra Internet Bank. Utilizatorii romani vor putea primi salariul direct in contul lor Revolut si isi vor putea gestiona intreaga viata financiara direct din aplicatia Revolut.

- 7.9 milioane de români joaca jocuri video pe smarphone-uri, PC-uri, console sau tablete, potrivit Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România. Studiul “Utilizatorii de jocuri video din România” dezvaluie, printre altele, care sunt cele mai populare platforme…

- ​Zece startup-uri din domeniul inteligenței artificiale, din România, Rusia, Olanda, Franța și Estonia, au fost selectate într-un program românesc pre-accelerare de business, derulat online, în care este pusa la bataie și o finanțare de 50.000 de euro. Citește mai departe,…

- ​Fondatorul unicornului românesc UiPath, Daniel Dines, considerat si cel mai bogat român, a povestit marti, în cadrul unei conferinte, de ce crearea unei afaceri în România a fost extrem de dificila si chiar deprimanta, dar cum stilul haotic de aici l-a si ajutat pe alocuri.…

- Un utilizator din Romania a dat in judecata Revolut, la noi in tara, dupa ce serviciul i-a blocat o importanta suma transferata din contul bancar al firmei pe care o detine catre contul Revolut. El nu cere despagubiri, dar vrea dobanda pe perioada in care contul i-a fost restrictionat. Fintech-ul britanic…

- Un utilizator din România a dat în judecata Revolut, la noi în tara, dupa ce serviciul i-a blocat o importanta suma transferata din contul bancar al firmei pe care o detine. El nu cere despagubiri, dar vrea dobânda pe perioada în care contul i-a fost restrictionat. Ce spune…

- ​Aplicația fintech Revolut, folosita și în România, a avut pierderi de 3 ori mai mari în anul 2019 fața de anul 2018, potrivit bilanțului sau anual, citat, marți, de presa internaționala. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....