- In ziua de 12 Decembrie 2002, Uniunea Europeana a invitat zece țari candidate la aderare – Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și Malta – sa i se alature incepand cu data de 1 mai 2004. Numarul membrilor UE crește astfel de la 15 la 25. Pentru Romania și Bulgaria…

- Comisia Europeana solicita Romaniei si altor 11 state membre sa respecte legislatia UE in ceea ce priveste poluarea atmosferica si sa isi reduca emisiile de mai multi poluanti pentru a reduce poluarea atmosferica. Astfel, executivul european a decis sa trimita o scrisoare suplimentara de punere in intarziere…

- Probabilitatea ca bunicii sa asigure ingrijirea nepoților variaza intre 24% in Letonia (urmata indeaproape de Romania, Bulgaria și Lituania) și 60% in Belgia și Țarile de Jos (urmate indeaproape de Franța și Danemarca cu o medie de 46%), arata un studiu publicat in Jurnalul European de Imbatranire.…

- Comisia Europeana a decis sa aloce o finanțare totala de 250 de milioane de euro pentru mai multe state membre ca sa lupte impotriva migrației ilegale. Romania se numara printre țarile care vor primi sprijin financiar, dar executivul european nu a spus despre ce suma e vorba. Fondurile au rolul de a…

- Bogdan Aurescu l-ar putea ancheta pe Putin! A fost ales judecator al Curtii Internationale de Justitie a ONU și e primul roman care indeplineste aceasta functieFostul ministru de Externe Bogdan Aurescu a fost ales, joi, judecator al Curtii Internationale de Justitie a ONU, fiind primul roman care…

- JTI Romania lanseaza Ploom X, un produs de ultima generație, cel mai nou din portofoliul JT Group, care va fi disponibil pentru inceput intr-o serie de magazinedin București, precum și pe www.ploom.ro.„Lansarea Ploom X confirma angajamentul JTI de a investi in produse inovative, luand in considerare…

- Romania, cu 120 de zile libere – vacanțe, sarbatori, punți – in anul școlar 2023-2024, figureaza și anul acesta in top 5 al țarilor europene cu cele mai multe zile de vacanța, potrivit ultimului raport al rețelei europene Eurydice realizat pe aceasta tema, document publicat joi, scrie Edupedu.ro. Numarul…

- Cea mai mare ediție Romanian Jewelry Week, cu peste 230 de designeri și 8 expoziții colective are loc in perioada 4-8 octombrie la Biblioteca Naționala a Romaniei și in 4 locații culturale conexe. Intre 4 și 8 octombrie, la Biblioteca Naționala a Romaniei, peste 230 de designeri, școli, asociații și…