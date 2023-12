Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au deschis dosar penal pentru distrugere din culpa, dupa incendiul de la Taverna Racilor din Snagov. Localul omului de afaceri „Pescobar” nu avea autorizație de securitate la incendiu și nici asigurare. Din restaurantul Taverna Racilor Snagov nu a mai ramas aproape nimic. Aproape intreaga…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins, joi, 7 decembrie, contestatia procurorilor la inlocuirea arestului preventiv cu control judiciar in cazul Mirunei Pascu, mama lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a ucis doi tineri in localitatea 2 Mai. Și tatal tanarului, Mihai Pascu, scapa de masuri…

- Judecatoria Mangalia a prelungit miercuri, 6 decembrie, cu inca 30 de zile, mandatul de arestare preventiva pentru Vlad Pascu, autorul accidentului din luna august, de langa stațiunea 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri, a relatat news.ro. Verdictul nu este definitiv. „In temeiul art. 207 alin. 6…

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Politistii Brigazii Autostrazi au fost sesizati, prin apeluri la 112, ca o cisterna cu aproape 20 de tone de GPL circula haotic pe Autostrada Soarelui. Soferul, cetatean ucrainean, avea o alcoolemie de 1,16 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar testarile au aratat indicii cu privire la consumul de substante…

- O fetița a fost lovita pe trecerea de pietoni, in Maramureș. Șoferul, un tanar pompier, a fost detectat pozitiv la testul de droguri. Un pompier a lovit o fetița pe o trecere de pietoni, in Maramureș. In varsta de 8 ani, victima este in acest moment internata la spital. Fetița ieșise de la școala și…

- Boubacar Toure și Oidon sunt cei doi eroi care au salvat o parte dintre oamenii raniți in accidentul rutier din Veneția. Aceștia au sarit de indata in ajutorul victimelor, alaturi de colegii lor de apartament. Abia dupa ce au deschis geamul și au auzit pe cineva țipand ca „a cazut un autobuz” și-au…