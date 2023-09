Revoltător! Interlop prins de 11 ori și lăsat liber până a ucis un om Halucinant este ca a 12-a oara cand a urcat la volan, interlopul și-a ucis prietenul intr-un accident rutier și a fugit de la fața locului. Interlopul obișnuia sa se filmeze in timp ce facea manevre periculoase la volan. Ioan Aurel Covaci, interlopul care a comis un grav accident de circulație in data de 23 august in localitatea Capușu Mare din județul Cluj. In mașina condusa de Covaci se mai afla un barbat pe scaunul din dreapta și o femeie pe bancheta din spate. Prietenul sau a murit dupa 2 saptamani de spitalizare.Interlopul a intrat cu mașina pe contrasens, apoi s-a ciocnit frontal cu un alt… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

