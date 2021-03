Revoltător: Imagini dintr-o școală proaspăt renovată al cărei tavan s-a prăbușit O profesoara a semnalat faptul ca in școala unde preda s-a daramat tavanul cladirii, deși instituția fusese recent reonvata. Profesoara de istorie de la școala din comuna Isvoarele, din județul Giurgiu, a postat pe contul sau de Facebook mai multe imagini in care se observa ca tavanul instituției in care preda s-a daramat. Incidentul s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi. Nimeni nu se afla in cladire atunci cand s-a produs incidentul. Primaria localitații a dispus o expertiza a lucrarilor de renovare. Inspectorul școlar din Giurgiu urmeaza sa ajunga in comuna cu pricina pentru a se stabili… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

