Revoltă printre navetiștii din județ după ce au aflat că operatorii de pe ruta lor majorează abonamentele în plină criză Este revolta printre navetiștii din Buzau care calatoresc cu mașinile a doua firme din același grup. Aceștia au fost inștiințați ca vor plati cu 30 la suta in plus pentru abonamentele de transport. Acestora li s-a transmis ca numai printr-o astfel de masura firmele pot rezista in perioada de criza. Constantin D. face naveta zilnic intre localitatea Tisau și municipiul Buzau cu mașini ale firmei Ductrans. Platea 210 lei pe abonamentul lunar, iar de marți a aflat ca va scoate in plus dn buzunare inca 65 de lei. ”Ne-am trezit cu un afiș prin care anunța marirea abonamentelor din cauza crizei. De… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

