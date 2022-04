Revoltă în PNL: Au FURAT ideea. Un liberal a spus adevărul Revolta neașteptata in PNL. Un liberal lanseaza acuzații extrem de dure la adresa social democraților. Este vorba despre vicepreședintele PNL Gigel Știrbu, care acuza PSD ca lanseaza in presa informații ca ar susține majorarea valorii tichetelor de masa pentru angajați in contextul in care deja premierul Nicolae Ciuca iși facuse cunoscuta intenția de a dubla valoarea tichetelor. „Vad in presa romaneasca o știre, cum ca PSD vrea sa mareasca valoarea tichetului de masa, informație neasumata, ci venita pe surse, ceea ce arata nimicnicia unor oameni. Propunerea de marire a valorii tichetului de masa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

