- Pretul energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare cu livrare vineri are o medie-record de 645 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM. Totodata, pretul maxim orar este de 885,7 lei pe MW, de asemenea unul istoric, intre orele 20:00 si 21:00. Aceasta pe fondul temperaturilor extrem de…

- Consilierii locali risca o amenda de pana la 50 mii lei daca nu aproba prețul local de facturare a energiei termice catre populație pana la mijlocul lunii august. Obligativitatea de a aproba prețul la energia termica apare intr-un act normativ, legea 196 din 2021, care a intrat in vigoare la 16 iulie.…

- Deputatul PNL, Gigel Știrbu, susține ca regiunea Olteniei a fost lasata in saracie, in mod intenționat, de cei de la PSD in ultimii 30 de ani. Nu au incurajat investițiile și, mai mult chiar, au praduit resurse importante pentru dezvoltare. „De aceea pare greu de crezut ca cei care au jefuit…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare de instabilitate atmosferica accentuata, pentru Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si vestul Olteniei, pana vineri seara. De asemenea, a fost emisa o avertizare de canicula pentru Oltenia, Muntenia, Moldova, vestul Dobrogei, local Transilvania.

- Pretul energiei electrice va creste incepand de azi, cu 1,3% pana la 7,5% pentru consumatorii casnici care nu au semnat inca un contract de furnizare pe piata libera. De la inceputul lui 2021, piata de electricitate s-a liberalizat total, iar preturile nu mai sunt reglementate de catre Autoritatea Nationala…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 289 lei pe MWh in luna mai 2021, cu 140,6% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 120 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului…

- Romanii platesc un pret mare la energie din cauza comportamentului speculativ al furnizorilor, care nu au cumparat energie prin contracte pe termen lung, ci au preferat pietele mai scumpe, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. De asemenea, furnizorii de…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 309 lei pe MWh in luna aprilie 2021, cu 150,6% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 123 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului…