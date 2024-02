Revista franceză L’Express susține că a fost condusă de un agent KGB timp de 35 de ani Revista franceza L’Express a susținut marți, 13 februarie, dupa aproape jumatate de secol, ca directorul din anii '70, Philippe Grumbach, „un jurnalist stralucitor, dar un tradator al Frantei timp de 35 de ani”, se ascundea sub pseudonimul „Brok” si a fost un spion al serviciilor secrete ale Uniunii Sovietice, fostul KGB, a relatat AFP, preluata de news.ro„Cercul sau intim a confirmat aceasta relație secreta pentru L'Express. Prieten apropiat al lui Mitterrand și Giscard, el a fost, fara ca nimeni sa știe, unul dintre cei mai mari spioni sovietici”, a scris site-ul L’Express prin redactorul-sef, Etienne… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

