La POINT revine pe 22 iunie un binecunoscut one man show montat de Horia Suru cu Florin Piersic Jr. Teatrul se afla in cadrul Hub-ului de pe strada Eremia Grigorescu, nr. 10. Iar actorul ne spune ca am mai avea un motiv, ”cel mai important motiv este sa’mi șoptiți mie textul. Cum sa mai țin minte ceva, dupa aproape un an și jumatate de pauza? I’m already shakin’ (stevens). Cu mascuțe, da. Vine și Horia. Sa puna un umar la noua situație. Anyway. Daca uit textul, va spun. Și’atuncea stam de vorba, zicem bancuri, alea-alea, pana mi’amintesc textul și merg mai departe. Așa ca luați’va liber pana pe…