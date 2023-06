Revin autobuzele etajate, în acest sezon estival, la Constanţa şi Mamaia. Cât costă un bilet Acestea vor circula intre orele 10 – 18 (ora 18:00 – ultima plecare din cap de linie Gara CFR”), cu o frecventa de 30 de minute. CT BUS a anuntat ca linia turistica CiTy Tour si-a reluat activitatea de sambata si va fi deservita de patru autobuze etajate. Acestea vor circula intre orele 10 – 18 (ora 18:00 – ultima plecare din cap de linie Gara CFR”), cu o frecventa de 30 de minute. Costul unei calatorii este de 6 lei, iar un bilet “hop-on / hop off” costa 10 lei. Biletele pot fi achizitionate in mijlocul de transport sau prin aplicatia 24Pay. CT BUS a mentionat ca circuitul CITY Tour cuprinde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

