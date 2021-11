Revenirea pe Terra a astronauților SpaceX, amânată pentru marți Revenirea pe Terra a celui de-al doilea echipaj trimis de compania SpaceX la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), alcatuit din patru astronauti, va avea loc in cele din urma in zorii zilei de marti, a anuntat duminica NASA, din cauza “vanturilor violente din proximitatea zonei de amerizare”. Astronautii care au participat la misiunea Crew 2 a companiei SpaceX vor parasi ISS luni si vor ateriza marti in largul coastelor statului american Florida. Amerizarea este programata pentru 9 noiembrie la ora 03:33 GMT, a precizat NASA pe contul sau de Twitter. Echipajul misiunii Crew-2, alcatuit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

