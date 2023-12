Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major american Charles Brown a discutat joi cu generalul chinez Liu Zhenli, a anuntat un purtator de cuvant al Pentagonului, dupa o pauza de peste un an in discutiile militare la nivel inalt intre cele doua puteri mondiale, informeaza AFP.Beijingul pusese capat acestor discutii pentru…

- La prima sa deplasare in Vietnam in ultimii sase ani, Xi Jinping a fost intampinat pe aeroportul din Hanoi de prim-ministrul Pham Minh Chinh, iar pe traseul spre hotelul sau oamenii scosi pe strazi au fluturat steaguri ale ambelor tari, potrivit imaginilor difuzate de presa de stat. In ciuda legaturilor…

- Doua avioane de vanatoare chineze au fost monitorizate zburand in jurul unei aeronave filipineze care participa la patrulele din Marea Chinei de Sud. Avioanele chinezilor nu au provocat niciun alt incident, au declarat duminica autoritațile de la Manila, potrivit Reuters.Incidentul a avut loc in…

- China va scuti temporar de obligatia de a obtine vize pentru intrarea pe teritoriul sau cetatenii din Franta, Germania, Italia, Olanda, Spania si Malaezia, intr-o tentativa de a stimula turismul dupa pandemia de COVID-19, relateaza Reuters. De la 1 decembrie acest an pana la 30 noiembrie 2024, cetatenii…

- Joe Biden si Xi Jinping s-au intalnit miercuri, la San Francisco, in timpul Summitului Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC). Intalnirea a avut loc la o proprietate istorica la sud de San Francisco, cu un conac georgian și hectare de gradini. In calitate de gazda a intalnirii, Biden a ieșit primul…

- Oficialii au avertizat ca nu se așteapta ca intalnirea sa produca progrese majore, ci mai degraba o incalzire a relației bilaterale și un impuls pentru sporirea contactelor la toate nivelurile, scriu Reuters și New York Times. Președintele SUA Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping intenționeaza…

- Manila l-a convocat luni de ambasadorul Chinei, dupa doua coliziuni intre nave chinezesti si filipineze la Marea Chinei de Sud, contestata, in apropiere de Insulele Spratleys, unde Marina filipineza este stationata si unde Beijingul desfasoara nave pentru a-si etala revendicarile asupra aproape intregii…

- Planul președintelui FIFA, Gianni Infantino, e de a acorda Asiei organizarea turneului final, profitand de faptul ca Europa și America de Sud sunt implicate ca gazde in 2030. Arabia Saudita are drum deschis, candidatura concurenta comuna, Indonezia, Australia, Malaysia și Singapore, avand șanse mici…