Noaptea de Revelion și ziua de 1 ianuarie au fost „de coșmar” pentru salvamontiști. In doar 24 de ore, 19 persoane au fost salvate. Dintre cele 19 persoane, noua fiind preluate de Serviciul de Ambulanta sau SMURD, iar una de elicopterul SMURD, pentru transport la spital. Așadar, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. (,,,) In cazul acestor interventii au fost salvate 19 persoane, 9 dintre acestea fiind predate la Serviciul de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital si o persoana a…