Revelionul pe rit vechi! Formidabilul basarabean Radu Captari, Pacifica și Blue Workers încing petrecerea de nou an în inima Bucureștiului Maine seara, credincioșii ortodocși pe rit vechi petrec trecerea in noul an cu multa veselie și muzica. Mulți dau dezlegare la petrecere chiar in inima Bucureștiului, in singurul rock club concertistic, vizavi de Universitatea București. Sarbii, basarabenii, lipovenii și slavii de la noi din țara, ortodocși de rit vechi, sarbatoresc in noaptea de sambata Revelionul sau ajunul Sfantului Vasile. In noaptea de 13 spre 14 ianuarie, conform Calendarului Iulian, incepe Noul An. La doua saptamani de la petrecerea ”oficiala” de Revelion urmeaza aceeași noapte special de pe peste an pentru cei ale caror… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

