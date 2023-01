Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea Anului Nou la Penitenciarul Gherla a fost petrecere cu artificii și manele.La miezul nopții, un spectacol de artificii și muzica a avut loc pentru deținuți, dar nu in incinta pușcariei, ci la cațiva metri de zidurile groase.Iubitele celor inchiși, imbracate festiv, au parcat mașina la șoseaua…

- Continua sa apara ecouri ale petrecerilor de Revelion din acest an. In timp ce unii s-au bucurat de trecerea in noul an acasa, cu familia, iar alții au marcat Revelionul la munte, intr-o stațiune departe de agitația orașelor, dar și de nelipsitul zgomot al petardelor, alții au avut parte de o petrecere…

- In noaptea dintre ani, mai multe femei au venit cu boxe si artificii la Penitenciarul Gherla, acolo unde sunt inchiși partenerii lor. Imbracate elegant și privite de la geamuri de catre deținuți, femeile au dansat pe manele aproape de gardul instituției. Imbracate festiv, femeile au parcat mașina la…

- Autobuzele de Poiana vor circula toata noaptea de Revelion , anunța municipalitatea. In noaptea de Revelion , va fi asigurata legatura intre Brașov și Poiana Brașov. Astfel, Autobuzele Liniei 20 – Livada Poștei- Poiana Brașov , vor circula din ora in ora. „Autobuzele de Poiana circula toata noaptea…

- Sfantul Andrei, considerat a fi Ocrotitorul Romaniei, este celebrat astazi, 30 noiembrie, de catre crestinii ortodocsi. Nascut evreu, fara a fi cunoscut daca Andrei era numele sau real, de celebrarea acestuia se leaga mai multe traditii si obiceiuri care umbresc componenta religioasa, noaptea de Sfantul…

- KFC și-a cerut scuze dupa ce a lansat o promoție la ”pui crocant” in Noaptea de Cristal, comemorarea pogromului nazist din noaptea de 8 spre 9 noiembrie 1938, cand circa 100 de evrei au fost uciși in Germania. “Ziua comemorarii noptii pogromului nazist – Rasfatati-va cu mai multa branza frageda cu pui…

- Primele restaurante din Lugoj si Faget, au dat drumul la ofertele pentru petrecerea de Revelion. Deocamdata, cei care au anuntat deschisa lista de rezervari, se lauda cu meniuri care la prima vedere par interesante, dar promit si un program artistic de calitate. Cum deja ne-am obisnuit la petrecerile…